Окупанти загрожують підірвати ЗАЕС, - Енергоатом

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” заявляє, що російські військові замінували Запорізьку атомну електростанцію та готові її підірвати. Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому".

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"Як ви знаєте, ми замінували всі важливі об'єкти Запорізької атомної станції. І ми не приховуємо цього від ворога. Ми їх попередили. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ми готові до наслідків цього кроку. І ви, воїни- визволителі повинні розуміти, що іншого шляху у нас немає. І якщо буде найжорсткіший наказ – ми маємо виконати його з честю!", - цитує прес-служба заяву російського генерал-майора Валерія Васильєва, який зараз командує російським гарнізоном на ЗАЕС.

Нагадаємо, 6 серпня Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявила, що російські війська вкотре здійснили ракетні обстріли майданчика Запорізької атомної електростанції та міста Енергодар.

За даними НАЕК, через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика СВЯП, через що своєчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації з контейнерів відпрацьованого ядерного палива неможливе.

Крім того, через безліч дрібних уламків від вибухів пошкоджено близько 800 квадратних метрів віконних поверхонь у різних будівлях станції.

5 серпня "Енергоатом" заявив спочатку про обстріл окупантами в Енергодарі у бік ЗАЕС та через який було пошкоджено високовольтну лінію між ЗАЕС та Запорізькою ТЕС, а згодом про новому обстрілі , який припав прямо по майданчику станції, біля одного з енергоблоків: повідомлялося, що серйозно пошкоджено азотно-кисневий та допоміжний корпус.

У свою чергу, як мер міста-супутника ЗАЕС Дмитро Орлов, так і сама держкомпанія також заявили про обстріл, а також російську сторону, з боку АЕС у бік міста. Зазначалося, що в Енергодарі знеструмлено майже всі мікрорайони, а також немає води.

Президент Володимир Зеленський у свою чергу заявив , що обстріл території ЗАЕС 5 серпня є аргументом на користь запровадження міжнародних санкцій проти "Росатому" та російської атомної галузі в цілому. При цьому він додав, що "будь-які обстріли цього об'єкта – це відвертий, зухвалий злочин, акт терору".

У свою чергу, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької атомної електростанції.