Оккупанты угрожают взорвать ЗАЭС, - Энергоатом

Национальная атомная энергогенерирующая компаниия “Энергоатом” заявляет, что российские военные заминировали Запорожскую атомную электростанцию и готовы ее подорвать. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы, воины-освободители, должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ – мы должны выполнить его с честью!", - цитирует пресс-служба заявление российского генерал-майора Валерия Васильева, который сейчас командует российским гарнизоном на ЗАЭС.

Напомним, 6 августа Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявила, что российские войска в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной электростанции и города Энергодар

По данным НАЭК, из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ, из-за чего своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработавшего ядерного топлива невозможно.

Кроме того, из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 квадратных метров оконных поверхностей в разных зданиях станции.

5 августа "Энергоатом" заявил сначала об обстреле оккупантами в Энергодаре в сторону ЗАЭС и из-за которого была повреждена высоковольтная линия между ЗАЭС и Запорожской ТЭС, а впоследствии о новом обстреле, который пришелся прямо по площадке станции, возле одного из энергоблоков: сообщалось, что серьезно повреждена азотно-кислородная и вспомогательный корпус.

В свою очередь, как мэр города-спутника ЗАЭС Дмитрий Орлов, так и сама госкомпания также заявили об обстреле, и также российской стороной, со стороны АЭС в сторону города. Отмечалось, что в Энергодаре обесточены почти все микрорайоны, а также нет воды.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что обстрелы территории ЗАЭС 5 августа являются аргументом в пользу введения международных санкций против "Росатома" и российской атомной отрасли в целом. При этом он добавил, что "любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора".

В свою очередь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции.