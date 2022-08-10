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"Энергоатом": линии электроснабжения на ЗАЭС можно перебить, если РФ начнет отключать ее от украинской энергосистемы
Вооруженные силы Украины могут ударить по линии передач на Запорожской АЭС, если российские захватчики начнут отключать ЗАЭС от украинской энергосистемы. Об этом заявил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью "РБК-Украина".
"Станция останется питаться от украинской энергосистемы, если они продолжат выполнять свою программу. Пока мы их остановили, и ремонтируем эти линии. Наши бригады уже на месте оценивают неисправности. Сейчас в Запорожье уже доставляется дополнительный провод, который нужен для ремонта, и мы будем восстанавливать. линии, которые повреждены", - рассказал Котин.
Он не уточнил, что украинские защитники будут иметь право перебить линии передач на АЭС, если даже только заметят, что оккупанты продолжат двигаться дальше в плане подготовки станции к переподключению.
"И, я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины - перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши Вооруженные силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", - подчеркнул президент НАЭК "Энергоатом" .Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее он сообщал, что захватчики планировали подключить Запорожскую АЭС в Крыму. В настоящее время станция работает с одной линией выдачи мощности, что очень опасным режимом работы АЭС.
Напомним, что россияне угрожают отрезать оккупированную еще в марте Запорожскую АЭС от украинской энергосистемы. Если им это удастся, это добавит проблем воюющей Украине в самый сложный отопительный сезон.