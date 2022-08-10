Країни G7 вимагають від РФ повернути ЗАЕС під контроль України

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США, а також верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступили із спільною заявою щодо ситуації, що склалася навколо окупованої Росією Запорізької атомної електростанції.

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У заяві, опублікованій на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини, яка головує в "Великої сімці", вони знову заявили про "найрішучіше засудження" агресивної війни проти РФ проти України, що триває, і зажадали від Росії негайно вивести свої війська за межі міжнародно визнаних кордонів України і поважати територію та суверенітет України.

"У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над ЗАЕС, а також над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації. Український персонал, який експлуатує ЗАЕС, має мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз та тиску", - сказано у ньому.

Представники G7 вказують, що контроль Росії над станцією є серйозною загрозою для регіону, зокрема значно підвищує ризик ядерної аварії або інциденту, наражає на небезпеку населення України, сусідніх країн і міжнародне співтовариство.

"Це також підриває здатність МАГАТЕ контролювати мирну ядерну діяльність України з метою забезпечення безпеки. Ми вітаємо та підтримуємо зусилля генерального директора МАГАТЕ Гроссі щодо зміцнення ядерної та фізичної безпеки в Україні та дякуємо йому та співробітникам МАГАТЕ за їх тверду прихильність до цієї справи", - йдеться у заяві.

На цьому фоні країни G7 наголошують на важливості сприяння місії експертів МАГАТЕ на ЗАЕС для вирішення проблем ядерної безпеки, фізичної безпеки та гарантій "за дотримання повного суверенітету України над її територією та інфраструктурою".

Ми рішуче підтримуємо важливість семи стовпів ядерної безпеки, викладених гендиректором Гроссі. Ми підтверджуємо нашу повну та постійну підтримку МАГАТЕ. Персонал МАГАТЕ повинен мати можливість безпечного та безперешкодного доступу до всіх ядерних об'єктів в Україні, а також безпосередньо та безперешкодно взаємодіяти з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об'єктів", - наголосили міністри, закликавши всі країни підтримати зусилля МАГАТЕ.

Нагадаємо, що 5 серпня українська сторона звинуватила російську в тому, що та почала обстрілювати підконтрольну собі ЗАЕС, а також її місто-супутник Енергодар.

Реагуючи на це, згаданий вище Боррель закликав допустити нарешті МАГАТЕ на ЗАЕС, а керівник самого агентства Рафаель Гроссі вкотре підкреслив необхідність відправлення експертної місії на станцію, чого він намагається добитися вже чотири місяці.

Однак Україна раніше виступала категорично проти допуску МАГАТЕ до ЗАЕС до припинення її окупації Росією і заявляла, що організація та особисто Гроссі перебувають під впливом російської пропаганди і навіть знаходяться у ймовірній змові з окупантами.

7 серпня держкомпанія-оператор АЕС "Енергоатом" заявила про обстріл російськими військами території біля майданчика з контейнерами з ядерним паливом, що відпрацювало, в результаті якого було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Після цього закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС уже генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.