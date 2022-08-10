Страны G7 потребовали от РФ вернуть ЗАЭС под контроль Украины и поддержали МАГАТЭ

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступили с совместным заявлением по поводу ситуации, сложившейся вокруг оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

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В заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел председательствующей в "Большой семерке" Германии, они снова заявили о "самом решительном осуждении" продолжающейся агрессивной войны против РФ против Украины и потребовали от России немедленно вывести свои войска за пределы международно признанных границ Украины и уважать территорию и суверенитет Украины.

"В этом контексте мы требуем, чтобы Россия немедленно вернула своему законному суверенному владельцу, Украине, полный контроль над ЗАЭС, а также над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины для обеспечения их безопасной и надежной эксплуатации. Украинский персонал, эксплуатирующий ЗАЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления", - сказано в нем.

Представители G7 указывают, что контроль России над станцией представляет собой серьезную угрозу для региона, в частности значительно повышает риск ядерной аварии или инцидента, подвергает опасности население Украины, соседних стран и международное сообщество.

"Это также подрывает способность МАГАТЭ контролировать мирную ядерную деятельность Украины в целях обеспечения безопасности. Мы приветствуем и поддерживаем усилия генерального директора МАГАТЭ Гросси по укреплению ядерной и физической безопасности в Украине и благодарим его и сотрудников МАГАТЭ за их твердую приверженность этому делу", - говорится в заявлении.

На этом фоне страны G7 подчеркивают важность содействия миссии экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС ​​для решения проблем ядерной безопасности, физической безопасности и гарантий "при соблюдении полного суверенитета Украины над ее территорией и инфраструктурой".

"Мы решительно поддерживаем важность семи столпов ядерной безопасности, изложенных гендиректором Гросси. Мы подтверждаем нашу полную и постоянную поддержку МАГАТЭ. Персонал МАГАТЭ должен иметь возможность безопасного и беспрепятственного доступа ко всем ядерным объектам в Украине, а также напрямую и беспрепятственно взаимодействовать с украинским персоналом, ответственным за эксплуатацию этих объектов", - подчеркнули министры, призвав все страны поддержать усилия МАГАТЭ.

Напомним, что 5 августа украинская сторона обвинила российскую в том, что та принялась обстреливать подконтрольную себе ЗАЭС, а также ее город-спутник Энергодар.

Реагируя на это, упомянутый выше Боррель призвал допустить наконец МАГАТЭ на ЗАЭС, а руководитель самого агентства Рафаэль Гросси в очередной раз настоял на необходимости отправки экспертной миссии на станцию, чего он добивается уже четыре месяца.

Однако Украина ранее выступала категорически против допуска МАГАТЭ к ЗАЭС до прекращения ее оккупации Россией и заявляла, что организация и лично Гросси находятся под влиянием российской пропаганды и даже в вероятном сговоре с оккупантами.

7 августа госкомпания-оператор АЭС "Энергоатом" заявила об обстреле российскими войсками территории возле площадки с контейнерами с отработавшим ядерным топливом, в результате которого были повреждены три датчика радиационного мониторинга. После этого призвал предоставить международным инспекторам доступ к ЗАЭС уже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.