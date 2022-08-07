На ЗАЭС из-за обстрелов РФ повреждены датчики хранилища отработавшего ядерного топлива - "Энергоатом"

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" заявляет, что вечером 6 августа российские войска в очередной раз совершили ракетные обстрелы площадки Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале.

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"Они попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива. Очевидно, целили именно по контейнерам ОЯТ, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива! " – сказано в нем.

По данным НАЭК, из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ, из-за чего своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработавшего ядерного топлива невозможно.

Кроме того, из-за множества мелких осколков от взрывов повреждено около 800 квадратных метров оконных поверхностей в разных зданиях станции.

В результате взрывов получил осколочное ранение один работник ЗАЭС, он был доставлен в городскую больницу. Все российские военные, которых на площадке ЗАЭС со дня ее захвата находится до 500 человек, а также персонал террористического "Росатома" заранее скрылись у бункерных жилищ станционных кризисного центра и центра технической поддержки", - сообщает "Энергоатом".

Также заявлено, что российские военные стреляли и вблизи территории завода строительных конструкций и по водозабору Энергодара.

"На этот раз ядерной катастрофы чудом удалось избежать, но чудеса не могут продолжаться вечно. Надо срочно положить конец действиям российских ядерных террористов, чтобы уберечь Украину и мир от ядерной катастрофы. Поэтому в очередной раз подчеркиваем необходимость срочного вывода вооруженных военных РФ с территории ЗАЭС и установления в ее районе демилитаризованной зоны!" – призывают в госкомпании.

Напомним, что 5 августа "Энергоатом" заявил сначала об обстреле оккупантами в Энергодаре в сторону ЗАЭС и из-за которого была повреждена высоковольтная линия между ЗАЭС и Запорожской ТЭС, а впоследствии о новом обстреле, который пришелся прямо по площадке станции, возле одного из энергоблоков: сообщалось, что серьезно повреждена азотно-кислородная и вспомогательный корпус.

В свою очередь, как мэр города-спутника ЗАЭС Дмитрий Орлов, так и сама госкомпания также заявили об обстреле, и также российской стороной, со стороны АЭС в сторону города. Отмечалось, что в Энергодаре обесточены почти все микрорайоны, а также нет воды.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что обстрелы территории ЗАЭС 5 августа являются аргументом в пользу введения международных санкций против "Росатома" и российской атомной отрасли в целом. При этом он добавил, что "любые обстрелы этого объекта – это откровенное, дерзкое преступление, акт террора".

Уже 7 августа президент сообщил в своем Twitter, что пообщался с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, "рассказав о ситуации на поле боя, в том числе на Запорожской АЭС" и призвав к введению санкций против российской атомной отрасли и ядерного топлива.

В ответ на заявления об обстрелах на ЗАЭС глава Международного агентства по ядерной энергии Рафаэль Гросси снова решительно осудил такие действия и в очередной раз подчеркнул необходимость отправления миссии агентства на оккупированную электростанцию. При этом о необходимости доступа МАГАТЭ к ЗАЭС высказался и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Однако Украина выступает категорически против этого и вообще очень остро высказывалась по поводу действий и заявлений МАГАТЭ, обвиняя ее, в частности, в сговоре с оккупантами и в содействии российской пропаганде.