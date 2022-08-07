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РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, - ISW
РФ пытается подорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению.
В американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска используют захваченную Запорожскую АЭС с целью сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.
Об этом говорится в отчете ISW.
"Чтобы взорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению, а также эффективно использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике", - говорится в сообщении аналитиков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что оккупанты обстреляли магистраль, которая транспортирует водород на ЗАЭС. Возник пожар. Кроме этого, повреждена линия электропередач, из-за чего 4-й энергоблок вынужденно отключили.