РФ использует ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, - ISW

РФ пытается подорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению.

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В американском Институте изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска используют захваченную Запорожскую АЭС с целью сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.

Об этом говорится в отчете ISW.

"Чтобы взорвать волю Запада оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению, а также эффективно использовать АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике", - говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, что оккупанты обстреляли магистраль, которая транспортирует водород на ЗАЭС. Возник пожар. Кроме этого, повреждена линия электропередач, из-за чего 4-й энергоблок вынужденно отключили.