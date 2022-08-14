Евросоюз и 42 страны потребовали от РФ вывести свои войска с территории Запорожской АЭС

Европейский Союз вместе с 42 странами, среди которых и его члены, а также США, Канада, Великобритания, Республика Корея, Грузия, Молдова, Турция и другие, опубликовали совместное заявление, в котором требуют от Российской Федерации вывести все свои войска с территории Запорожской АЭС.

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Заявление опубликовало представительство Европейского Союза при международных организациях в Вене.

Страны отмечают, что вариант, когда РФ контролирует Запорожскую АЭС, — опасен и несет угрозу всему миру.

Присутствие российских военных сил на крупнейшей АЭС Европы мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и стандартами безопасности МАГАТЭ, а также мешает МАГАТЭ выполнять свой мандат по гарантиям, уверены страны, подготовившие обращение.

"Мы призываем РФ немедленно вывести свои военные силы и весь другой несанкционированный персонал из Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли восстановить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины. Это также позволит МАГАТЭ осуществлять верификацию в соответствии с обязательствами Украины по гарантиям ядерной безопасности", — говорится в заявлении.

В целом, заявление подписали Евросоюз и такие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США.

С начала августа Россия принялась активно обстреливать ЗАЭС, что создает угрозу выброса радиации или аварии на станции. На фоне этих событий Министерство внутренних дел подготовило планы, которые предусматривают развитие событий, в том числе, и возможный выброс радиации. В частности, обсуждается план эвакуации, если обстрелы со стороны россиян приведут к катастрофе.

7 августа госкомпания-оператор АЭС "Энергоатом" заявила об обстреле российскими войсками территории возле площадки с отработавшими контейнерами с ядерным топливом, в результате которого были повреждены три датчика радиационного мониторинга. После этого призвал предоставить международным инспекторам доступ в ЗАЭС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом российская сторона продолжает игнорировать все призывы ООН и МАГАТЭ.