Євросоюз та 42 країни звернулися до РФ з вимогою вивести свої війська з території Запорізької АЕС

Європейський Союз разом із 42 країнами, серед яких є і його члени, а також США, Канада, Великобританія, Республіка Корея, Грузія, Молдова, Туреччина та інші, опублікували спільну заяву, в якій вимагають від Російської Федерації вивести всі свої війська з території Запорізької АЕС.

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Заяву опублікувало представництво Європейського Союзу при міжнародних організаціях у Відні.

Країни зазначають, що варіант, коли РФ контролює Запорізьку АЕС, — небезпечний та несе загрозу для всього світу.

Присутність російських військових сил на найбільшій АЕС Європи заважає оператору та українській владі виконувати свої зобов’язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій і стандартів безпеки МАГАТЕ, а також заважає МАГАТЕ виконувати свій мандат із гарантій, впевнені країни, що підготували звернення.

"Ми закликаємо РФ негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із Запорізької АЕС, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов’язки в межах міжнародно визнаних кордонів України. Це також дозволить МАГАТЕ здійснювати верифікацію відповідно до зобов’язань України щодо гарантій ядерної безпеки", — йдеться в заяві.

Загалом заяву підписали Євросоюз та такі країни: Австралія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Туреччина, Велика Британія та Північна Ірландія, Сполучені Штати Америки.

З початку серпня Росія почала активно обстрілювати ЗАЕС, що створює загрозу викиду радіації або аварії на станції. На фоні цих подій Міністерство внутрішніх справ підготувало плани, які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі, і можливий викид радіації. Зокрема, обговорюють план евакуації, якщо обстріли зі сторони росіян приведуть до катастрофи.

7 серпня держкомпанія-оператор АЕС "Енергоатом" заявила про обстріл російськими військами території біля майданчика з контейнерами з ядерним паливом, що відпрацювало, в результаті якого було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Після цього закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. При цьому російська сторона продовжує ігнорувати всі заклики ООН та МАГАТЕ.