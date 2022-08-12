МВС готує план евакуації населення на випадок викиду радіації на Запорізькій АЕС

Українська сторона не має належного контролю дій, що відбуваються на Запорізькій АЕС, тому Міністерство внутрішніх справ підготувало плани, які передбачають будь-який розвиток подій, в тому числі, і можливий викид радіації.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський.

"Наразі ми абсолютно відповідально можемо стверджувати, що адекватний контроль за діями Запорізької АЕС відсутній. Сьогодні вона фактично перебуває не просто в руках ворога, а й в руках неосвічених "спеціалістів", які дійсно можуть допустити трагедію. Ті українські фахівці, які там залишилися, частково не допускаються до ділянок, де вони мають бути. Як відомо на території станції сьогодні перебуває військова техніка РФ. Все це оцінюється як найвищий рівень загрози", – заявив Монастирський.

МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорює різні сценарії в тому числі й евакуацію населення навколишніх населених пунктів у зв'язку з ядерною загрозою.

В свою чергу уряд уже звернувся до МАГАТЕ, з тим щоб ця організація забезпечила належний контроль за цією атомною електростанцією.

Ситуація з безпекою АЕС загострилася 5 серпня, коли українська сторона звинуватила російську у тому, що та почала обстрілювати підконтрольну собі ЗАЕС.

Євросоюз у зв'язку з цим закликав допустити на ЗАЕС МАГАТЕ, так само як і керівник самого агентства Гроссі вкотре наголосив на необхідності відправлення експертної місії на станцію, чого він намагається добитися вже чотири місяці.