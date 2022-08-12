МВД готовит план эвакуации населения на случай выброса радиации на Запорожской АЭС

У украинской стороны нет надлежащего контроля действий, которые происходят на Запорожской АЭС, поэтому Министерство внутренних дел подготовило планы, предусматривающие все варианты развития событий, в том числе, и возможный выброс радиации.

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Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Пока мы абсолютно ответственно можем утверждать, что адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня она фактически находится не просто в руках врага, но и в руках необразованных "специалистов", которые действительно могут допустить трагедию. Те оставшиеся там украинские специалисты частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно, на территории станции сегодня находится военная техника РФ. Все это оценивается как самый высокий уровень угрозы", – заявил Монастырский.

МВД вместе с ГСЧС и Минрегион обсуждает разные сценарии в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов в связи с ядерной угрозой.

В свою очередь, правительство уже обратилось к МАГАТЭ, с тем чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль за этой атомной электростанцией.

Ситуация с безопасностью АЭС обострилась 5 августа, когда украинская сторона обвинила российскую в том, что она начала обстреливать подконтрольную себе ЗАЭС.

Евросоюз в этой связи призвал допустить на ЗАЭС МАГАТЭ, равно как и руководитель самого агентства Гросси в очередной раз отметил необходимость отправки экспертной миссии на станцию, чего он пытается добиться уже четыре месяца.