Россияне обстреляли Энергодар, есть раненые среди мирных жителей

Российские военные обстреляли город Энергодар Запорожской области, в результате есть пострадавшие среди мирного населения.

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Прилет вражеских снарядов был зафиксирован вблизи Запорожской АЭС, сообщает мэр Дмитрий Орлов в Telegram.

"В результате обстрела Энергодара, который был совершен сегодня из пригорода - района яхт-клуба (ВТО "Волна"), в первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", - рассказал глава Энергодара.

Напомним, что 5 августа россияне начали обстреливать подконтрольную себе ЗАЭС, а также ее город-спутник Энергодар.

7 августа госкомпания-оператор АЭС "Энергоатом" заявила об обстреле российскими войсками территории возле площадки с отработавшими контейнерами с ядерным топливом, в результате которого были повреждены три датчика радиационного мониторинга. После этого генсек ООН призвал предоставить международным инспекторам доступ на ЗАЭС

На фоне этих событий Министерство внутренних дел подготовило планы, которые предусматривают развитие событий, в том числе, и возможный выброс радиации. В частности, обсуждается план эвакуации, если обстрелы со стороны россиян приведут к катастрофе.