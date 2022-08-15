В ООН готовы поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС, если Украина и РФ согласятся

В ООН готова поддержать миссию Международного агентства по атомной энергии на оккупированную российскими войсками Запорожскую атомную электростанцию, если на это согласятся и Украина, и Россия. Об этом говорится в опубликованном на сайте ООН комментарии спикера генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

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"Находясь в тесном контакте с МАГАТЭ, Секретариат ООН пришел к выводу, что у него имеются в Украине возможности логистики и безопасности, чтобы поддержать любую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева, если Россия и Украина на это согласятся", - сказано в нем.

При этом Дюжаррик отверг обвинения со стороны российских официальных лиц в адрес Секретариата ООН в том, что он то ли отменил, то ли заблокировал визит МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Во-первых, МАГАТЭ является специализированным учреждением, которое действует полностью независимо при принятии решений о том, как выполнять свой конкретный мандат. Во-вторых, Секретариат ООН не имеет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ", - пояснил он.

Напомним, что 10 августа Украина официально обратилась к ООН и МАГАТЭ с просьбой о безотлагательной организации ими совместной международной миссии на оккупированную ЗАЭС с участием военных экспертов, но под руководством МАГАТЭ, причем с въездом на оккупированную РФ территорию исключительно со стороны территории, подконтрольной Украине.

14 августа 42 страны и ЕС в качестве международной структуры опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от РФ вывести все свои войска с территории ЗАЭС, а 15 августа Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу с призывом признать действия России на ЗАЭС актом ядерного терроризма.