Окупанти хочуть відмовити інспекцію МАГАТЕ їхати на ЗАЕС через Київ, - Reuters

Росія заявила, що інспекторам МАГАТЕ буде небезпечно їхати на Запорізьку атомну електростанцію через Київ. Про це пише Reuters.

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"Через лінію фронту – це величезний ризик з урахуванням того, що українські збройні сили – це неоднорідні збройні формування. Ці люди готові будуть здійснити будь-яку провокацію", – повідомив заступник директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Ігор Вишневецький.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що готові підтримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на окуповану російськими військами Запорізьку атомну електростанцію, якщо на це погодяться і Україна, і Росія.

10 серпня Україна офіційно звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням про невідкладну організацію ними спільної міжнародної місії на окуповану ЗАЕС за участю військових експертів, але під керівництвом МАГАТЕ, причому з в'їздом на окуповану РФ територію виключно з боку території, підконтрольної Україні.

14 серпня 42 країни та ЄС як міжнародна структура опублікували спільну заяву, в якій зажадали від РФ вивести всі свої війська з території ЗАЕС, а 15 серпня Верховна Рада прийняла звернення до міжнародної спільноти із закликом визнати дії Росії на ЗАЕС актом ядерного тероризму.