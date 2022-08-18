В ГИЯРУ предупредили о "фукусимском сценарии" на ЗАЭС, если будет перебита последняя ЛЭП

Госинспекция ядерного регулирования указывает, что остановка всех энергоблоков Запорожской атомной станции и потеря ею всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки с выходом радиоактивных веществ в окружающую среду, как это произошло во время аварии на японской атомной "Фукусима-1" в 2011 году.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Однако, если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск Российской Федерации", - заявляют в ведомстве.

Там подчеркивают, что АЭС должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных нужд – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок и охлаждения отработанного топлива в бассейнах выдержки, поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо за счет работающих энергоблоков, либо за счет внешнего энергопитания.

"При остановке всех энергоблоков должно быть обеспечено устойчивое внешнее энергоснабжение. В результате обстрелов российскими войсками повреждены три из четырех линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой линии станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд", - говорится. в сообщении.

ГИЯРУ отмечает, что на случай такой аварийной ситуации на ЗАЭС есть в наличии дизель-генераторы, но для длительного обеспечения собственных потребностей станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в достаточном количестве дизельного горючего, а присутствующие на АЭС российские военные "могут препятствовать поставкам дизеля".

После потери же всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду, предупреждают в профильном органе.

"Отметим, что на Запорожской АЭС есть семь ядерных объектов – это шесть энергоблоков и сухое хранилище отработавшего ядерного топлива. Так что развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия", - подчеркивают в инспекции.

Так, в зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести либо на территорию Европы, либо в Россию и Беларусь, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий.

Также там напоминают, что ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, входящего в каскад водохранилищ реки Днепр, и таким образом аварийные события на ЗАЭС могут привести и к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря.

Напомним, ранее в четверг Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что российские оккупанты объявили неожиданный "выходной" на ЗАЭС, что может свидетельствовать о подготовке теракта на объекте.

Отметим также, что ООН готова поддержать миссию Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС, если на это согласятся и Украина, и Россия. Однако РФ пока не согласна на перемещение миссии с контролируемой Украиной территории, потому что якобы боится "провокации ВСУ".