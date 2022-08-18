В ДІЯРУ попередили про "фукусімський сценарій" на ЗАЕС, якщо буде перебито останню ЛЕП

Держінспекція ядерного регулювання вказує, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької атомної станції та втрата нею усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки з виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, як це відбулося під час аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році.

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"Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ Російської Федерації", - заявляють у відомстві.

Там підкреслюють, що АЕС повинна мати постійне електроживлення для безперебійного забезпечення власних потреб – охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок та охолодження відпрацьованого палива у басейнах витримки, підтримки систем контролю та управління. Ці потреби забезпечуються або за рахунок працюючих енергоблоків, або за рахунок зовнішнього енергоживлення.

"При зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання. Наразі внаслідок обстрілів російськими військами пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб", - йдеться у повідомленні.

ДІЯРУ зазначає, що на випадок такої аварійної ситуації на ЗАЕС є у наявності дизель-генератори, але для тривалого забезпечення власних потреб станції та для охолодження ядерного палива вони потребуватимуть достатньої кількості дизельного пального, а присутні на АЕС російські військові "можуть перешкоджати поставкам дизеля".

Після ж втрати усіх джерел забезпечення електроенергією розпочнеться процес плавлення ядерного палива, внаслідок чого може відбутися вихід радіоактивних речовин у навколишнє середовище, попереджають у профільному органі.

"Зазначимо, що на Запорізькій АЕС є сім ядерних об’єктів – це шість енергоблоків та сухе сховище відпрацьованого ядерного палива. Тож розвиток аварійних подій на ЗАЕС не обмежуватиметься регіональними проблемами України, а може мати транскордонні наслідки", - підкреслюють в інспекції.

Так, у залежності від погодних умов радіоактивну хмару може понести або на територію Європи, або до Росії та Білорусі, що призведе до радіоактивного забруднення значних територій.

Також там нагадують, що ЗАЕС знаходиться на березі Каховського водосховища, що входить до каскаду водосховищ річки Дніпро, і таким чином, аварійні події на ЗАЕС можуть призвести й до радіоактивного забруднення Дніпра та Чорного моря.

Нагадаємо, раніше в четвер Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що російські окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на ЗАЕС, що може свідчити про підготовку теракту на об'єкті.

Зазначимо також, що ООН наразі готова підтримати місію Міжнародного агентства з атомної енергії на ЗАЕС, якщо на це погодяться і Україна, і Росія. Однак РФ поки не згодна на переміщення місії з контрольованої Україною території, бо нібито боїться "провокації ЗСУ".