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Вчені змоделювали поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС
Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України схематично показали, як будуть переміщуватися радіоактивні домішки за гіпотетичної аварії на Запорізькій АЕС. Про це у Facebook повідомив Український гідрометеорологічний інститут.
Уточняється, що така моделювання створили за метеорологічних умов станом на 15-18 серпня 2022 року. Результат отримали з використанням прогностичної метеорологічної моделі WRF ARW v4.3 та моделюючого комплексу атмосферної дисперсії CALMET-CALPUFF v6.
Радіоактивні викиди показаний у вигляді двох точок на висотах 200 та 500 м над земною поверхнею, стаціонарна потужність кожного з них 0,5 Бк/с. Для радіоактивних аерозолів використали характеристики їхнього розподілу за розмірами: середній діаметр 1 мкм, стандарте відхилення 2 мкм.
"Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно і відносно", — зазначають вчені.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Моделювання гіпотетичної аварії показало, що найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися в межах території України, особливо у радіусі 50-100 км від АЕС.
Значні концентрації радіонуклідів можуть досягнути Києва, частково — території Білорусі, Польщі та країни Балтії. Згодом значні концентрації радіоактивних аерозолів можу спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей.
Зазначимо, що МВС разом з ДСНС і Мінрегіон обговорють різні сценарії в тому числі й евакуацію населення навколишніх населених пунктів у зв'язку з ядерною загрозою. В свою чергу уряд уже звернувся до МАГАТЕ, з тим щоб ця організація забезпечила належний контроль за цією атомною електростанцією.
Ситуація з безпекою АЕС загострилася 5 серпня, коли українська сторона звинуватила російську у тому, що та почала обстрілювати підконтрольну собі ЗАЕС.
Євросоюз у зв'язку з цим закликав допустити на ЗАЕС МАГАТЕ, так само як і керівник самого агентства Гроссі вкотре наголосив на необхідності відправлення експертної місії на станцію, чого він намагається добитися вже чотири місяці.