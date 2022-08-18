Ученые смоделировали распространение радиации в случае аварии на ЗАЭС

Ученые Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины схематически показали, как будут перемещаться радиоактивные примеси из-за гипотетической аварии на Запорожской АЭС. Об этом в Facebook сообщил Украинский гидрометеорологический институт.

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Уточняется, что такое моделирование было создано в метеорологических условиях по состоянию на 15-18 августа 2022 года. Результат получил с использованием прогностической метеорологической модели WRF ARW v4.3 и моделирующего комплекса атмосферной дисперсии CALMET-CALPUFF v6.

Радиоактивные выбросы показаны в виде двух точек на высотах 200 и 500 м над земной поверхностью, стационарная мощность каждого из них 0,5 Бк/с. Для радиоактивных аэрозолей использовали характеристики их распределения по размерам: средний диаметр 1 мкм, стандарт отклонения 2 мкм.

" По причине невозможности определения точных характеристик источника выбросов при гипотетической аварии на ЗАЭС, результаты численного моделирования следует интерпретировать только качественно и относительно", - отмечают ученые.

Моделирование гипотетической аварии показало, что наиболее высокие значения концентраций радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться в пределах территории Украины, особенно в радиусе 50-100 км от АЭС.

Значительные концентрации радионуклидов могут достичь Киева , частично — территории Беларуси , Польши и страны Балтии . Впоследствии значительные концентрации радиоактивных аэрозолей могут наблюдаться над оккупированными частями Донецкой и Луганской областей.

Отметим, что МВД вместе с ГСЧС и Минрегион обсуждают разные сценарии, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов в связи с ядерной угрозой. В свою очередь, правительство уже обратилось к МАГАТЭ, с тем чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль за этой атомной электростанцией.

Ситуация с безопасностью АЭС обострилась 5 августа, когда украинская сторона обвинила российскую в том, что она начала обстреливать подконтрольную себе ЗАЭС.

Евросоюз в этой связи призвал допустить на ЗАЭС МАГАТЭ, равно как и руководитель самого агентства Гросси в очередной раз отметил необходимость отправки экспертной миссии на станцию, чего он пытается добиться уже четыре месяца.