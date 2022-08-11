На Запорожской АЭС повреждена азотно-кислородная станция, есть риски утечки водорода, - Энергоатом

По состоянию на 11 августа 2022 года Запорожская АЭС в оккупированном Энергодаре работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО на прошлой неделе повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, отключен один из трех работающих энергоблоков.

Кроме того, в результате обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, также высока пожарная опасность.

Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки ЗАЭС.

"Украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений. ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая, что действия захватчиков предусмотреть невозможно, угроза физической безопасности станции остается", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что в настоящее время Запорожская АЭС продолжает работать и производить электроэнергию для нужд энергосистемы Украины.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры по принуждению России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", - отмечают в "Энергоатоме".

Напомним, что 5 августа украинская сторона обвинила армию РФ в том, что та начала обстреливать подконтрольную себе ЗАЭС, а также ее город-спутник Энергодар.

7 августа госкомпания-оператор АЭС "Энергоатом" заявила об обстреле российскими войсками территории возле площадки с отработавшими контейнерами с ядерным топливом, в результате которого были повреждены три датчика радиационного мониторинга.