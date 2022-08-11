На Запорізькій АЕС пошкоджено азотно-кисневу станцію, є ризики витоку водню, - Енергоатом

Станом на 11 серпня 2022 року Запорізька АЕС в окупованому Енергодарі працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ на минулому тижні спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

У результаті атаки на Запорізьку АЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

Крім того, внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

Крім того, пошкоджені три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС.

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована та контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслили, що наразі Запорізька АЕС продовжує працювати і виробляти електроенергію для потреб енергосистеми України.

"Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - зазначають в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що 5 серпня українська сторона звинуватила російську в тому, що та почала обстрілювати підконтрольну собі ЗАЕС, а також її місто-супутник Енергодар.

7 серпня держкомпанія-оператор АЕС "Енергоатом" заявила про обстріл російськими військами території біля майданчика з контейнерами з ядерним паливом, що відпрацювало, в результаті якого було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Після цього закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.