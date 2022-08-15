Рада закликала світ визнати дії Росії на ЗАЕС ядерним тероризмом

Верховна Рада прийняла звернення до міжнародної спільноти щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції (Енергодар Запорізької області). За відповідний проект постанови №7667 проголосував 301 депутат, причому жоден не голосував проти та жоден не утримався.

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Звернення адресоване Організації Об’єднаних Націй, Європейському союзу, Європейській Раді, Організації з безпеки та співробітництва в Європі, парламентам та урядам держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії (таких зараз 175).

"Верховна Рада закликає парламенти та уряди держав-членів МАГАТЕ визнати дії Російської Федерації, щодо окупації ЗАЕС, її мінування та обстрілу, що ставить під загрозу безпечне існування світу, актом ядерного тероризму", - йдеться у ньому.

Зазначені міжнародні структури український парламент закликає застосувати санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", підприємств та організацій, що входять до неї, та їхніх дочірніх компаній, які розташовані як на території РФ, так і за її межами.

Також Рада закликала ввести санкції проти керівників "Росатому" та його дочірніх підприємств, що відповідають за реалізацію політики РФ проти України та беруть безпосередню участь у прийнятті рішень і здійсненні актів ядерного тероризму на території України.

Парламенти та уряди держав-членів МАГАТЕ просять звернутися до генеральної конференції цього агенства щодо призупинення дії привілеїв та прав Росії як його члена, а також позбавлення її права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах технічного співробітництва, науковотехнічного обміну і міжнародних дослідницьких проектах, що проводяться під егідою агентства.

ООН та МАГАТЕ Рада закликала підтримати та вжити необхідних заходів для організації та направлення спільної безпекової місії на ЗАЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням озброєних російських військових і техніки зі станції й усієї прилеглої території, включаючи місто Енергодар.

Нагадаємо, що напередодні 42 країни та ЄС як міжнародна структура опублікували спільну заяву, в якій вимагають від РФ вивести всі свої війська з території Запорізької АЕС.

Зазначимо, що з 5 серпня українська влада почала повідомляти про обстріли російськими військами по території ЗАЕС, окупованій російськими ж військами. Зокрема, повідомлялося про пошкодження датчиків сховища відпрацьованого ядерного палива.

10 серпня Україна офіційно звернулася до ООН та МАГАТЕ з проханням про невідкладну організацію ними на окуповану ЗАЕС спільної міжнародної місії за участю військових експертів, але під керівництвом МАГАТЕ.

При цьому українська сторона раніше виступала категорично проти допуску МАГАТЕ до ЗАЕС до припинення її окупації Росією і заявляла, що організація і особисто її голова Рафаель Гроссі перебувають під впливом російської пропаганди і самі ж "заохочують ядерний тероризм", а також перебувають у ймовірній змові з окупантами.