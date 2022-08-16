У разі аварії на ЗАЕС потрібно евакуювати близько 400 тис. осіб, - голова ОВА

У разі аварії на Запорізькій атомній електростанції потрібно евакуювати близько 400 тисяч людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

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"Ситуація небезпечна і не лише для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов'язкового відселення, що може виникнути внаслідок можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це понад 200 тисяч у нашій області та під 200 тисяч у сусідній Дніпропетровській області... Міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші", - сказав Старух.

За його словами, наразі відбувається коригування плану евакуації з Енергодару та зони ризику радіаційного забруднення з урахуванням військової ситуації. Ситуація перебуває на контролі центральної влади.

Поки що радіаційний стан на АЕС стабільний. Показники не перевищують норм. Але все може змінитися будь-якої миті через безглузду діяльність окупанта.

Нагадаємо, з початку серпня Росія взялася активно обстрілювати ЗАЕС, що створює загрозу викиду радіації чи аварії на станції. На тлі цих подій Міністерство внутрішніх справ підготувало плани, що передбачають розвиток подій, у тому числі й можливий викид радіації. Зокрема, обговорюється план евакуації, якщо обстріл з боку росіян призведе до катастрофи.

7 серпня держкомпанія-оператор АЕС "Енергоатом" заявила про обстріл російськими військами території біля майданчика з відпрацьованими контейнерами з ядерним паливом, внаслідок якого було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Після цього закликав надати міжнародним інспекторам доступ до ЗАЕС генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. При цьому російська сторона продовжує ігнорувати всі заклики ООН та МАГАТЕ.