В случае аварии на ЗАЭС нужно будет эвакуировать около 400 тыс. человек, - глава ОВА

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции нужно будет эвакуировать около 400 тысяч человек. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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"Ситуация опасна и не только для Запорожской области. Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области... Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка, Днепрорудное и другие", — сказал Старух.

По его словам, в настоящее время происходит корректировка плана эвакуации из Энергодара и зоны риска радиационного загрязнения с учетом военной ситуации. Ситуация находится на контроле центральных властей.

Пока радиационное положение на АЭС стабильное. Показатели не превышают нормы. Но все может измениться в любой момент из-за бессмысленной деятельности оккупанта.

Напомним, с начала августа Россия принялась активно обстреливать ЗАЭС, что создает угрозу выброса радиации или аварии на станции. На фоне этих событий Министерство внутренних дел подготовило планы, которые предусматривают развитие событий, в том числе, и возможный выброс радиации. В частности, обсуждается план эвакуации, если обстрелы со стороны россиян приведут к катастрофе.

7 августа госкомпания-оператор АЭС "Энергоатом" заявила об обстреле российскими войсками территории возле площадки с отработавшими контейнерами с ядерным топливом, в результате которого были повреждены три датчика радиационного мониторинга. После этого призвал предоставить международным инспекторам доступ в ЗАЭС генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. При этом российская сторона продолжает игнорировать все призывы ООН и МАГАТЭ.