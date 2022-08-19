Держатомрегулювання заборонила включати два енергоблоки ЗАЕС

Державна інспекція ядерного регулювання внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 Запорізької атомної електростанції, що передбачають неможливість їх подальшої роботи на потужності.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні відомства, відповідний наказ №501 від 18 серпня підписав виконуючий обов’язки голови ДІЯРУ – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Згідно з документом, експлуатація енергоблока №1 має здійснюватися лише в станах "перевантаження палива" та "холодний зупин", а енергоблока №2 - тільки у стані "холодний зупин".

"Визначені наказом стани експлуатації енергоблоків №1 і №2 Запорізької АЕС, відповідно до наданих документів ДП НАЕК "Енергоатом" та експертних висновків Держатомрегулювання, є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами", - додають в інспекції.

Зазначимо при цьому, що напередодні начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії Ігор Кирилов заявив, що при продовженні "негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами АЕС Україною" може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5-го та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки ЗАЕС.

В свою чергу, колишній депутат Верховної Ради Євген Балицький, який нині очолює російську окупаційну адміністрацію Запорізької області, повідомив російським ЗМІ, що на ЗАЕС зараз працює лише один енергоблок з наявних шести.

Зі свого боку ДІЯРУ напередодні попередила, що зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата нею усіх джерел електроживлення може призвести до ситуації, аналогічній аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Це може статися внаслідок перебиття останньої з чотирьох непошкодженої лінії електропередачі, що з’єднують станцію з енергосистемою України.

Україна, нагадаємо, звинувачує саме окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, яку вони ж і контролюють, і звернулася до ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії з закликом направити спільну місію на станцію, зокрема для огляду військовими експертами. ООН наразі готова підтримати цю ідею, зокрема це питання обговорювалося на зустрічі 18 серпня президента Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша. Однак РФ не згодна на переміщення місії з контрольованої Україною території, бо нібито боїться "провокації ЗСУ".