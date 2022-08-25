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Военная техника РФ в 60 метрах от реактора на ЗАЭС: разведка Британии показала спутниковые снимки
Спутниковые снимки от 21 августа наглядно показали, что Россия сохраняет усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а ее бронетранспортеры развернуты в 60 метрах от реактора номер пять.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки.
В ведомстве отмечают, что российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав под воздушными трубами и мостиками.
Также британская разведка считает, что РФ "готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях".Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Пока Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушения систем охлаждения, повреждение резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением", - резюмирует разведка.
Напомним, что последние две недели Украина пытается привлечь международное внимание к ситуации вокруг оккупированной Россией ЗАЭС, чтобы заставить ее вывести войска оттуда.
В частности, Украина обратилась в ООН и Международное агентство по атомной энергии с призывом направить совместную миссию на станцию, в частности, для осмотра военными экспертами. ООН готова поддержать эту идею, в частности этот вопрос обсуждался на встрече 18 августа президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Украинские власти регулярно заявляют о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС и подготовке к этому сценарию .