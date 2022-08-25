Военная техника РФ в 60 метрах от реактора на ЗАЭС: разведка Британии показала спутниковые снимки

Спутниковые снимки от 21 августа наглядно показали, что Россия сохраняет усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а ее бронетранспортеры развернуты в 60 метрах от реактора номер пять.

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Об этом свидетельствуют данные британской разведки.

В ведомстве отмечают, что российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав под воздушными трубами и мостиками.

Также британская разведка считает, что РФ "готова использовать любую украинскую военную активность возле ЗАЭС в пропагандистских целях".

"Пока Россия сохраняет военную оккупацию ЗАЭС, основными рисками для эксплуатации реакторов, вероятно, останутся нарушения систем охлаждения, повреждение резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением", - резюмирует разведка.

Напомним, что последние две недели Украина пытается привлечь международное внимание к ситуации вокруг оккупированной Россией ЗАЭС, чтобы заставить ее вывести войска оттуда.

В частности, Украина обратилась в ООН и Международное агентство по атомной энергии с призывом направить совместную миссию на станцию, в частности, для осмотра военными экспертами. ООН готова поддержать эту идею, в частности этот вопрос обсуждался на встрече 18 августа президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Украинские власти регулярно заявляют о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС и подготовке к этому сценарию .