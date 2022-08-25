Військова техніка РФ за 60 метрів від реактора на ЗАЕС: розвідка Британії показала супутнікові знімки

Супутникові знімки від 21 серпня наочно показали, що Росія зберігає посилену військову присутність на Запорізькій АЕС, а її бронетранспортери розгорнуті за 60 метрів від реактора номер п'ять.

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Про це свідчать дані британської розвідки.

У відомстві зазначають, що російські війська, ймовірно, намагалися приховати машини, припаркувавши їх під повітряними трубами та містками.

Також британська розвідка вважає, що РФ "готова використати будь-яку українську військову активність біля ЗАЕС із пропагандистською метою".

"Поки що Росія зберігає військову окупацію ЗАЕС, основними ризиками для експлуатації реакторів, ймовірно, залишаться порушення систем охолодження, пошкодження резервного джерела живлення або помилки робітників, які працюють під тиском", - резюмує розвідка.

Нагадаємо, що останні два тижні Україна намагається привернути якомога більшу міжнародну увагу до ситуації навколо окупованої Росією ЗАЕС аби змусити її вивести війська звідти.

Зокрема, Україна звернулася до ООН та Міжнародного агентства з атомної енергії з закликом направити спільну місію на станцію, зокрема для огляду військовими експертами. ООН наразі готова підтримати цю ідею, зокрема це питання обговорювалося на зустрічі 18 серпня президента Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Українська влада регулярно заявляє про можливість ядерної катастрофи на ЗАЕС та підготовку до цього сценарію.