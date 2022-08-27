ООН сформировала состав миссии, которая отправится осмотреть Запорожскую АЭС

Организация Объединенных Наций собрала группу экспертов, которые отправятся как миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Об этом 27 августа сообщила газета The New York Times, располагающая списком членов команды.

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В команду вошли глава ядерного агентства Рафаэля Мариано Гросси и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. В составе миссии нет представителей ни США, ни Великобритании, отмечает издание.

О миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, основная цель которой — взять под контроль ситуацию на ЗАЭС и принять необходимые меры, чтобы обезопасить весь мир от ядерной угрозы, стало известно еще 26 августа.

Сразу после этого Россия в очередной раз обстреляла Запорожскую АЭС. Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

В результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская атомная электростанция впервые в истории отключилась от энергосети Украины. Вскоре Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что подключили к сети второй энергоблок из остановленных 25 августа.

Таким образом, отмечают в НАЭК, ЗАЭС, "несмотря на многочисленные провокации кафиров", продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать ее потребности в электроэнергии.