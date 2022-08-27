ООН сформувала склад місії, яка поїде оглянути Запорізьку АЕС

Організація Об'єднаних Націй зібрала групу експертів, які відправляться як місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня. Про це 27 серпня повідомила газета The New York Times, яка має в розпорядженні список членів команди.

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В команду увійшли голова ядерного агентства Рафаеля Маріано Гроссі та 13 інших експертів із переважно нейтральних країн. У складі місії немає представників ні США, ні Великобританії, зазначає видання.

Про місію МАГАТЕ на ЗАЕС, основна ціль якої — взяти під контроль ситуацію на ЗАЕС та вжити необхідних заходів, щоб убезпечити весь світ від ядерної загрози, стало відомо ще 26 серпня.

Відразу після цього Росія черговий раз обстріляла Запорізьку АЕС. Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Внаслідок обстрілів 25 серпня окупована російськими військами Запорізька атомна електростанція вперше в історії відключилася від енергомережі України. Незабаром Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила, що підключили до мережі другий енергоблок із зупинених 25 серпня.

Таким чином, зазначають у НАЕК, ЗАЕС, "незважаючи на численні провокації окупантів", продовжує працювати в енергосистемі України та забезпечувати її потреби в електроенергії.