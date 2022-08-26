Візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС запланований на кінець серпня-початок вересня

Наступного тижня (29 серпня – 4 вересня) місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може прибути на Запорізьку АЕС, якщо російські військові не завадять цим планам. Про це повідомила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

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"Наступного тижня запланований візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони туди доберуться. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", — резюмувала Зеркаль.

Основна ціль місії МАГАТЕ — взяти під контроль ситуацію на ЗАЕС та вжити необхідних заходів, щоб убезпечити весь світ від ядерної загрози.

За інформацією Bloomberg, візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС включатиме представників органів безпеки, окрім посадових осіб, відповідальних за вимірювання рівня радіації на станції.

"МАГАТЕ хоче відвідати станцію до 5 вересня. Ця перевірка була запланована ще до початку війни півроку тому і мала стати першою оцінкою безпеки ЗАЕС за 16 років, кажуть чиновники", — уточнили в виданні.

Зазначимо, що МАГАТЕ 25 серпня повідомило, що отримало від української сторони інформацію про відновленні перебитої лінії електропередачі на ЗАЕС, однак та все рівно залишається відключеною від зовнішньої мережі та наразі живиться від Запорізької ТЕС.

Того дня ЗАЕС вперше в історії відключилася від енергомережі України внаслідок обстрілів зі сторони росіян.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.