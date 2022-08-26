Визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС запланирован на конец августа-начало сентября

На следующей неделе (29 августа – 4 сентября) миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую АЭС, если российские военные не помешают этим планам. Об этом сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире "Радио НВ".

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"На следующей неделе запланирован визит миссии МАГАТЭ, и сейчас решаются все логистические маршруты, как они туда доберутся. Несмотря на то, что россияне согласились, что миссия будет ехать через территорию Украины, они искусственно сейчас создают все условия для того, чтобы миссия не доехала до объекта с учетом ситуации вокруг него", — резюмировала Зеркаль.

Основная цель миссии МАГАТЭ — взять под контроль ситуацию на ЗАЭС и принять необходимые меры, чтобы обезопасить весь мир от ядерной угрозы.

По информации Bloomberg, визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС будет включать представителей органов безопасности, кроме должностных лиц, ответственных за измерение уровня радиации на станции.

"МАГАТЭ хочет посетить станцию до 5 сентября. Эта проверка была запланирована еще до начала войны полгода назад и должна была стать первой оценкой безопасности ЗАЭС за 16 лет, говорят чиновники", - уточнили в издании.

Отметим, что МАГАТЭ 25 августа сообщило, что получило от украинской стороны информацию о восстановлении перебитой линии электропередачи на ЗАЭС, однако все равно остается отключенной от внешней сети и питается от Запорожской ТЭС.

В тот день ЗАЭС впервые в истории отключилась от сети Украины в результате обстрелов со стороны россиян.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.