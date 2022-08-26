ЗАЕС підключила до мережі другий з відключених 25 серпня енергоблоків

На окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції підключили до мережі другий енергоблок із зупинених 25 серпня, повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

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"Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 21:15 другий із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначають у НАЕК, ЗАЕС, "незважаючи на численні провокації окупантів", продовжує працювати в енергосистемі України та забезпечувати її потреби в електроенергії.

"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - додають у компанії.

Нагадаємо, що один з відключених напередодні енергоблоків ЗАЕС вдалося підключити раніше у п'ятницю, а саме о 14:04. Минулого ж дня було повідомлено про пошкодження останньої непошкодженої лінії електропередачі до ЗАЕС та відключення від мережі після спрацювання аварійного захисту енергоблоку №5, а згодом і енергоблоку №6, які працювали до цього.

Зазначимо, що українська влада звинувачує саме окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, яку вони ж і контролюють. Також влада неодноразово останнім часом заявляла про можливість ядерної катастрофи через бойові дії на ЗАЕС та підготовку до цього сценарію.