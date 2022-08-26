ЗАЭС подключила к сети второй из отключенных 25 августа энергоблоков

На оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции подключили к сети второй энергоблок из остановленных 25 августа, сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

Таким образом, отмечают в НАЭК, ЗАЭС, "несмотря на многочисленные провокации оккупантов", продолжает работать в энергосистеме Украины и обеспечивать ее потребности в электроэнергии.

"Атомщики Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела животворящую электроэнергию", - добавляют в компании.

Напомним, что один из отключенных накануне энергоблоков ЗАЭС удалось подключить ранее в пятницу, а именно в 14:04. В минувший же день было сообщено о повреждении последней неповрежденной линии электропередачи в ЗАЭС и отключении от сети после срабатывания аварийной защиты энергоблока №5, а впоследствии и энергоблока №6, работавших до этого.

Отметим, что украинские власти обвиняют именно оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, которую они же и контролируют. Также власти неоднократно в последнее время заявляли о возможности ядерной катастрофы из-за боевых действий на ЗАЭС и подготовке к этому сценарию.