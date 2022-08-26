Запорожскую АЭС подключили к сети, она производит электроэнергию, - Энергоатом

Сегодня, 26 августа 2022 года, в 14:04 один из остановленных вчера энергоблоков Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре подключен к энергосети, продолжается набор мощности.

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Об этом сообщает оператор станции Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Отмечается, что замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет.

ЗАЭС производит электроэнергию для нужд Украины.

"Атомники Запорожской АЭС – настоящие герои! Они без устали и крепко держат на своих плечах ядерную и радиационную безопасность Украины и всей Европы и самоотверженно работают, чтобы родная страна имела электроэнергию", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Отметим, в результате обстрелов 25 августа оккупированная российскими войсками Запорожская АЭС впервые в истории отключилась от сети Украины.

Напомним, что недавно Госатомрегулирование предупредило, что остановка всех энергоблоков ЗАЭС и потеря ею всех источников электропитания может привести к ситуации, аналогичной аварии на японской атомной станции "Фукусима-1" в 2011 году. Это может произойти в результате перебоя последней из четырех неповрежденной линии электропередачи, соединяющих станцию с энергосистемой Украины.

Украинские власти до этого неоднократно обвиняли оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, а также заявляли о вероятности ядерной катастрофы на станции.

На следующей неделе (29 августа – 4 сентября) миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую АЭС, если российские военные не помешают этим планам.