Запорізьку АЕС підключили до мережі, вона виробляє електроенергію,- Енергоатом

Сьогодні, 26 серпня 2022 року, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі під’єднано до енергомережі, триває набір потужності.

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Про це повідомляє оператор станції Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Зазначається, що зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.

ЗАЕС виробляє електроенергію для потреб України.

"Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію", - підкреслили в "Енергоатомі".

Зазначимо, внаслідок обстрілів 25 серпня окупована російськими військами Запорізька АЕС вперше в історії відключилася від енергомережі України.

Нагадаємо, що нещодавно Держатомрегулювання попередила, що зупинка усіх енергоблоків ЗАЕС та втрата нею усіх джерел електроживлення може призвести до ситуації, аналогічній аварії на японській атомній станції "Фукусіма-1" у 2011 році. Це може статися внаслідок перебиття останньої з чотирьох непошкодженої лінії електропередачі, що з’єднують станцію з енергосистемою України.

Українська влада до цього неодноразово звинувачувала окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, а також заявляла про ймовірність ядерної катастрофи на станції.

Наступного тижня (29 серпня – 4 вересня) місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може прибути на Запорізьку АЕС, якщо російські військові не завадять цим планам.