Байден, Шольц, Макрон и Джонсон призвали к военной сдержанности в районе ЗАЭС

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил 21 августа международную ситуацию с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Об этом сообщает его пресс-служба. Отмечается, что четыре лидера согласились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии продолжится.

"Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС и призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорому визиту на место представителей МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась "ситуация на Ближнем Востоке", в частности, переговоры по ядерному соглашению с Ираном и его поведение в регионе.

Напомним, что последние две недели Украина пытается привлечь как можно большее международное внимание к ситуации вокруг оккупированной Россией ЗАЭС, чтобы заставить ее вывести войска оттуда.

В частности, Украина обратилась в ООН и Международное агентство по атомной энергии с призывом направить совместную миссию на станцию, в частности, для осмотра военными экспертами. ООН готова поддержать эту идею, в частности этот вопрос обсуждался на встрече 18 августа президента Владимира Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Украинская сторона при этом обвиняет именно оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, которую они же и контролируют, а оккупанты в свою очередь обвиняют в этом Украину.

При этом известно, что войска РФ регулярно обстреливаются со стороны ЗАЭС и соседнего села Водяное подконтрольные Украине города Марганец и, еще чаще, Никополь на противоположной стороне Каховского водохранилища, в частности, это произошло и 21 августа.

Украинские власти также регулярно заявляют в последние дни о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС и подготовке к этому сценарию.

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