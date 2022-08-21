Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

В ночь на 21 августа оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. Об этом на своем телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне направили на Никополь 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии - огонь уничтожил оборудование.

В результате обстрелов в городе была сильно повреждена школа, разрушен один дом разрушен и два десятка других домов повреждены. Также в Никополе из-за обстрелов были выведены из строя газопроводы и линии электропередач, в результате более 3 тыс. горожан остались без света. Люди вследствие обстрелов не пострадали.

Также из ствольной артиллерии и ГРАДов оккупанты трижды обстреляли Марганецкую общину. В Марганце повреждена высоковольтная линия и обесточены 2,2 тыс. жилых домов. Люди не пострадали.

Также ночью оккупанты 10 раз выстрелили из ствольной артиллерии по Мировской общине из-за чего розрущены 5 домов.

В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую общины. Разрушений и жертв нет.

Напомним, в ночь на 20 августа вооруженные силы нанесли удар по военной части российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области. В ответ оккупанты нанесли ракетный удар по жилым районам города.