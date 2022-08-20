- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
ВСУ ударили по военной части оккупантов в мелитополе, в ответ те нанесли удар по жилим кварталам города
В ночь на 20 августа вооруженные силы нанесли удар по военной части российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области. В ответ оккупанты нанесли ракетный удар по жилым районам города. Об этом на своем телеграм-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров
"Сегодня ночью ВСУ нанесли сокрушительный удар по очередной военной базе оккупантов в Мелитополе. Подразделения вражеской ПВО не смогли перехватить наши ракеты, поскольку несколько недель назад основную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали в Херсонскую область. Поэтому орки решили прибегнуть к традиционным террористическим актам, часто применяемым в Донецке", - написал мэр.
По его словам, через несколько минут после точного обстрела военной базы оккупанты выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 гражданских домов было разрушено.
Также Федоров опубликовал видео, снятое местными жителями, на котором видно, что ракета выпушенная россиянами летит с юга в направлении на север.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, утром 20 августа силы противовоздужной обороны сбили над Днепропетровской областью четыре крылатых ракеты “Калибр”, которые были запущены российскими военными