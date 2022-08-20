Силы ПВО сбили четыре ракеты "Калибр" над Днепропетровской областью

Силы противовоздужной обороны сбили над Днепропетровской областью четыре крылатых ракеты “Калибр”, которые были запущены российскими военными. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Днепропетровщина, 20 августа, 10.14. Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал Резниченко.

Напомним, 19 августа российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами типа С-300. Оккупанты повторно обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Предварительно, один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие.