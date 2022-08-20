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Силы ПВО сбили четыре ракеты "Калибр" над Днепропетровской областью

Силы ПВО сбили четыре ракеты "Калибр" над Днепропетровской областью

Силы противовоздужной обороны сбили над Днепропетровской областью четыре крылатых ракеты “Калибр”, которые были запущены российскими военными. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"Днепропетровщина, 20 августа, 10.14. Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал Резниченко.

Напомним, 19 августа российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами типа С-300. Оккупанты повторно обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Предварительно, один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие.

Автор:
Степан Крьока