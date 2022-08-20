- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Силы ПВО сбили четыре ракеты "Калибр" над Днепропетровской областью
Силы противовоздужной обороны сбили над Днепропетровской областью четыре крылатых ракеты “Калибр”, которые были запущены российскими военными. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
"Днепропетровщина, 20 августа, 10.14. Крутое начало субботы от наших военных. Наша ПВО сбила над Днепропетровщиной все 4 ракеты "Калибр", которые россияне направили на область. Слава нашим военным", - написал Резниченко.
Напомним, 19 августа российские оккупанты ударили по Николаеву ракетами типа С-300. Оккупанты повторно обстреляли Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Предварительно, один человек получил ранения. Также в другом районе города повреждено предприятие.