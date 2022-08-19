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Оккупанты могут ударить ракетами по защитникам "Азовстали" во время "судилища" в Мариуполе 24 августа
На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Российские оккупанты планируют провести псевдосуд над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины.
"С этой целью в срочном порядке переоснащается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии монтируются железные клетки, в которых будут содержать украинских Защитников. Также возводится несколько новых временных сооружений рядом с помещением", - сообщили в ГУР МО.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Чтобы придать вид "легитимности" этой акции, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".
"По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", - подчеркнули в разведке.
Украина считает официальным военным преступлением России подготовку судилища над защитниками "Азовстали". Украинские власти призвали Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в псевдосуд боевиков над военнопленными.
Напомним, Силы безопасности и обороны Украины сделали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя, в котором призвали мировое сообщество не допустить анонсированного оккупантами "суда" в Мариуполе над украинскими защитниками.