У Зеленського закликали Червоний Хрест згадати про своє призначення

Україна вважає офіційним воєнним злочином Росії підготовку судилища над захисниками "Азовсталі". Українська влада закликала Міжнародний комітет Червоного Хреста згадати про своє призначення та втрутитися у псевдосуд бойовиків над військовополоненими.

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Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав у Твіттері.

"Усі військовополонені, зокрема захисники "Азовсталі", є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому "маріупольські клітки" — це офіційний воєнний злочин Росії. Час Міжнародному Комітету Червоного Хреста та президенту МКЧХ Пітеру Маруреру нарешті згадати про своє призначення й подумати про свою репутацію", - зазначив Подоляк.

Зазначимо, російські окупанти планують провести псевдосуд над українськими військовополоненими у зруйнованому Маріуполі на День Незалежності України.

Для цього на сцені філармонії у Маріуполі окупанти почали монтувати тюремні клітки.

Нагадаємо, Сили безпеки та оборони України зробили спільну заяву щодо полонених захисників Маріуполя, в якій закликали світову спільноту не допустити анонсованого окупантами “суду” у Маріуполі над українськими захиниками.

Також, країна-агресор Росія відхилила прохання Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доступ до військовополонених з Оленівської колонії