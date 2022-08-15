У Зеленского призвали Красный Крест вспомнить о своем предназначении

Украина считает официальным военным преступлением России подготовку судилища над защитниками "Азовстали". Украинские власти призвали Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в псевдосуд боевиков над военнопленными.

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Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Твиттере.

"Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" — это официальное военное преступление России. Время Международному Комитету Красного Креста и президенту МККК Питеру Маруреру наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации", - отметил Подоляк.

Отметим, российские оккупанты планируют провести псевдосуд над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины.

Для этого на сцене филармонии в Мариуполе оккупанты начали монтировать тюремные клетки.

Напомним, Силы безопасности и обороны Украины сделали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя, в котором призвали мировое сообщество не допустить анонсированного оккупантами "суда" в Мариуполе над украинскими защитниками.

Также страна-агрессор Россия отклонила прошение Международного Комитета Красного Креста о доступе к военнопленным из Оленовской колонии.