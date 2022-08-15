- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
У Зеленского призвали Красный Крест вспомнить о своем предназначении
Украина считает официальным военным преступлением России подготовку судилища над защитниками "Азовстали". Украинские власти призвали Международный комитет Красного Креста вспомнить о своем назначении и вмешаться в псевдосуд боевиков над военнопленными.
Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Твиттере.
"Все военнопленные, в том числе защитники "Азовстали", являются комбатантами, которые на законных основаниях защищали свою страну. Поэтому "мариупольские клетки" — это официальное военное преступление России. Время Международному Комитету Красного Креста и президенту МККК Питеру Маруреру наконец-то вспомнить о своем назначении и подумать о своей репутации", - отметил Подоляк.
Отметим, российские оккупанты планируют провести псевдосуд над украинскими военнопленными в разрушенном Мариуполе на День Независимости Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Для этого на сцене филармонии в Мариуполе оккупанты начали монтировать тюремные клетки.
Напомним, Силы безопасности и обороны Украины сделали совместное заявление по поводу пленных защитников Мариуполя, в котором призвали мировое сообщество не допустить анонсированного оккупантами "суда" в Мариуполе над украинскими защитниками.
Также страна-агрессор Россия отклонила прошение Международного Комитета Красного Креста о доступе к военнопленным из Оленовской колонии.