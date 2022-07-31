Росія не пустила "Червоний хрест" до військовополонених в Оленівці

Країна-агресор Росія відхилила прохання Міжнародного Комітету Червоного Хреста про доступ до військовополонених з Оленівської колонії

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"Наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, країна-агресор РФ декілька годин тому заявила, що погодилася допустити місію Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста на місце трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

До цього українська влада вимагала від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, вчинений РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Організація Об'єднаних Націй пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні обстрілу виправної колонії в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військовополонені.

Нагадаємо, російська пропаганда зранку 29 липня почала розповсюджувати дезінформацію про те, що нібито "ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці". При цьому насправді загарбники здійснили обстріл, щоб приховати свої воєнні злочини, зокрема катування військових полонених.

Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії.

У свою чергу Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування завдання ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120.