ООН готова взяти участь у розслідуванні теракту в Оленівці, — ЗМІ

Організація Об’єднаних Націй пообіцяла допомогти офіційним особам в Україні розслідувати обстріл російськими військовими табору українських військовополонених у Оленівці Донецької області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву заступника речника Генерального секретаря ООН Фархана Хака.

Зокрема, ООН готова відправити до України своїх експертів, щоб ті розслідували обставини теракту.

"Щодо нещодавньої трагедії у в'язниці в Оленівці — ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста", — заявив Хак.

Нагадаємо, російська пропаганда зранку 29 липня почала розповсюджувати дезінформацію про те, що нібито "ЗСУ завдали удару по колонії в Оленівці". При цьому насправді загарбники здійснили обстріл, щоб приховати свої воєнні злочини, зокрема катування військових полонених.

Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії.

У свою чергу Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування завдання ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120.