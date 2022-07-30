ООН готова принять участие в расследовании теракта в Еленовке, — СМИ

Организация Объединенных Наций пообещала помочь официальным лицам в Украине расследовать обстрел российскими военными лагеря украинских военнопленных в Еленовке Донецкой области.

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Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление заместителя представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака.

В частности, ООН готова отправить в Украину своих экспертов, чтобы те расследовали обстоятельства теракта.

"О недавней трагедии в тюрьме в Еленовке — мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, требующее согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста", — заявил Хак.

Напомним, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.

Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии.

В свою очередь Офис генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии №120.