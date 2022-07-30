Украинская сторона требует от России предоставить списки погибших и раненых в Еленовке

Координационный штаб по обращению с военнопленными требует от России предоставить списки убитых и раненых в результате удара по лагерю военнопленных в Еленовке Донецкой области. Об этом говорится в сообщении штаба.

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"29 июля, сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки, Координационный штаб по обращению с военнопленными обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта. Все раненые должны получить надлежащую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения. Представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение", — сказано в сообщении.

В сообщении сказано, что международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных.

Также в своем обращении координационный штаб подчеркивает необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных.

"Преступление, которое произошло в Еленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым. Несмотря на это показательное жестокое преступление казни украинских Защитников, Координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению защитников Украины домой", - сказано в сообщении.

Напомним, Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии, которая произошла в исправительной колонии в Еленовке Донецкой области. Даже боевики т.н. "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что "обстрел" совершила Украина.

В свою очередь Офис Генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120 во временно оккупированном селе Оленивка Волновахского района Донецкой области, где на тот момент содержались украинские пленные. В результате погибли около 40 человек и 130 получили ранения.