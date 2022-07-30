Українська сторона вимагає від Росії надати списки загиблих та поранених у Оленівці

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими вимагає від Росії надати списки вбитих та поранених внаслідок удару по табору військовополонених у Оленівці Донецької області. Про це йдеться у повідомленні штабу.

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"29 липня, одразу після появи інформації про вбивство українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки, Координаційний штаб із поводження з військовополоненими звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих та поранених у результаті теракту. Усі поранені мають отримати належну допомогу, а тіла Загиблих воїнів мають повернути для належного поховання. Представники окупанта не дали жодної відповіді на звернення", - сказано в повідомленні.

У повідомленні сказано, що міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об'єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров'я українських військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних.

Також у своєму зверненні координаційний штаб наголошує на необхідності проведення міжнародної інспекції з перевірки умов утримання українських військовополонених.

"Злочин, який стався в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та вчинення теракту має бути найсуворішим і невідворотним. Незважаючи на цей показовий жорстокий злочин страти українських захисників, Координаційний штаб продовжує роботу щодо обміну та повернення захисників України додому", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії, яка сталася у виправній колонії у Оленівці Донецької області. Навіть бойовики т.зв. "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" здійснила Україна.

У свою чергу Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування завдання ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені. В результаті загинули близько 40 людей і 130 отримали поранення.