Россия не пустила "Красный крест" к военнопленным в Еленовке

Страна-агрессор Россия отклонила просьбу Международного Комитета Красного Креста о доступе к военнопленным из колонии в Еленовке Донецкой области.

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Об этом говорится на странице "Красного креста" в Твиттере.

"Наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Еленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями", - говорится в сообщении.

Отметим, что страна-агрессор РФ несколько часов назад заявила, что согласилась допустить миссию Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на место трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

До этого украинские власти потребовали от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Еленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.

Организация Объединенных Наций пообещала властям Украины поддержку в расследовании обстрела исправительной колонии в Еленовке, в результате которого погибли украинские военнопленные.

Напомним, российская пропаганда утром 29 июля начала распространять дезинформацию о том, что якобы "ВСУ нанесли удар по колонии в Еленовке". При этом на самом деле захватчики совершили обстрел, чтобы скрыть свои военные преступления, в частности, пытки военных пленных.

Служба безопасности перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в трагедии.

В свою очередь Офис генпрокурора начал досудебное расследование нанесения ракетного удара оккупантами по территории исправительной колонии № 120.