Україна подала запит на повернення тіл загиблих військовополонених у Оленівці

Україна почала процедуру повернення тіл українських військових, які загинули внаслідок обстрілу окупантами колонії в Оленівці.

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Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі національного телемарафону.

"Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати наших поранених героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися", – заявив Лубінець.

За словами омбудсмена, мова йде про відповідний запит, який серед іншого стосується повернення тіл загиблих на підконтрольну українській владі територію, аби родичі могли їх отримати.

"І наразі ми ведемо цю процедуру. Офіційно цю процедуру ми всі запустили", - сказав уповноважений.

Він підкреслив, що у закладі в Оленівці наявні порушення усіх Женевських конвенцій.

"Зокрема, у принципі ця установа не може бути розрахована на таку кількість громадян - там тисячі людей перебували. І ми неодноразово піднімали питання перед міжнародниками, перед, у першу чергу, МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували порушення умов тримання, кількість людей, тощо", - уточнив Лубінець.

Також він заявив, що вимагає від Червоного Хреста та моніторингової місії ООН допустити його на територію колонії у Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Також він звернувся до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової з пропозицією відвідати разом із ним Оленівку.

Лубинець уже надіслав листа голові делегації Міжнародного комітету Червоного хреста в Україні Паскалю Хундту.

За його словами, міжнародники також мають приїхати в Оленівку і взяти усі матеріали для експертизи.

"Це мають робити міжнародні експерти з різних інституцій, по всьому світу, щоб максимально об’єктивним було розслідування цього злочину", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що свідчення поранених українців будуть слугувати додатковим доказом того, що насправді там відбулося, - як відбувався процес переведення, що казали військовим, чому їх переводять, чому саме у цей барак.

"Тим більше що наскільки ми знаємо, якихось інших позитивних змін в умовах тримання – там нічого подібного не було. Тому запитань наразі багато, але повірте, ми робимо все, що можемо, що ми маємо робити", - сказав він.

За словами омбудсмана, наразі представники України вимагають, що поки росіяни не допускають туди представників української держави, то нехай допустять туди міжнародників.

Зазначимо, Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування щодо нанесення ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення.

Нагадаємо, Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії, яка сталася у виправній колонії в Оленівці Донецької області. Навіть бойовики т.зв. "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" здійснила Україна.