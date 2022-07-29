Доказів вини РФ достатньо: Зеленський провів нараду щодо вбивства військовополонених в Оленівці

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці Донецької області, умисно влаштованого окупантами. Представники ЗСУ, Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки та Верховної Ради висловили консолідовану позицію, яка була закріплена у їхній спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

"Детально обговорили теракт, влаштований російськими нелюдами в Оленівці, унаслідок якого було цинічно вбито понад 50 полонених українських захисників. Доказів, що це був спланований злочин, задосить. І це чергове підтвердження того, що Росія – держава-терорист", - сказав Зеленський.

У заяві наголошується, що жоден працівник колонії, бойовик т.зв. "ДНР" чи російський військовий, які здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони, не постраждав. Одразу після вибуху РФ звинуватила Україну в обстрілі цього закладу з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.

Наголошено, що ЗСУ завдають ударів виключно по російських військових об’єктах. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно із системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт Оленівка, акцентували у відомствах.

Представники силових структур України заявляють, що на спланований характер цього злочину та скоєння його російською стороною вказують багато задокументованих доказів, а саме:

умисне переведення бійців у нове приміщення незадовго до вибуху;

аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі;

перехоплення телефонних розмов бойовиків;

відсутність обстрілів у вказаному місці тощо.

Зокрема, очільники відомств вимагають від ООН та МК "Червоний Хрест", які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений Російською Федерацією.

Нагадаємо, Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії, яка сталася у виправній колонії в Оленівці Донецької області. Навіть бойовики т.зв. "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" здійснила Україна.