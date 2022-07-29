МЗС України відреагувало на повідомлення про звірства російських військових

Україна рішуче засуджує жорстокі воєнні злочини, вчинені військовослужбовцями Російської Федерації щодо українських військовополонених, зокрема жахливі випадки катування, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань та серйозних тілесних ушкоджень і умисного вбиства українських військовополонених. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

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Там підкреслюють, що такі діяння є серйозним порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і є воєнними злочинами відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом, такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочини проти людяності.

МЗС закликало офіс прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на звірства російських військовослужбовців в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами РФ на території України.

"Всі порушення міжнародного права будуть належним чином зафіксовані та задокументовані і стануть основою відповідних розслідувань та переслідувань їх виконавців. Російська сторона зобов‘язана забезпечити гуманне поводження щодо українських військовополонених. Будь-які незаконні акти чи бездіяльність з боку держави, що тримає в полоні військовополонених, забороняються", - йдеться у заяві.

При цьому відомство звертає увагу, що "поява інформації" про жорстокі воєнні злочини військовослужбовців РФ щодо українських військовополонених співпала у часі з обстрілом виправної установи в окупованому селищі Оленівка Донецької області, де, як вважається, утримувалися українські військовополонені. У МЗС обстріл також вважають воєнним злочином з боку Росії.

"Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає міжнародну спільноту засудити брутальне порушення міжнародного права з боку РФ і негайно визнати Росію державою-терористом. Він наголосив, що будь-які зволікання з цим рішенням лише заохочуватимуть Росію до подальших злочинів та нелюдських дій", - резюмували у МЗС.

Крім того, Кулеба в своєму Twitter закликав ООН, "яка сприяла евакуації" українських військовослужбовців з "Азовсталі", рішуче засудити Росію за обстріл Оленівського СІЗО та відвідати це місце для встановлення всіх фактів цього злочину. Крім цього, він закликав Міжнародний комітет Червоного хресту перевірити всіх українських військовополонених.

В свою чергу спікер МКЧХ в Україні Олександр Власенко в ефірі національного телемарафону вже відреагував на подію, заявивши, що організація намагатиметься потрапити до Оленівки.

"Ми, звичайно, знаємо про цю ситуацію і попросили якнайшвидший доступ до цього місця для того, щоб переконатися і побачити на власні очі, що сталося і чи потребує хтось із людей, які там знаходяться, нашої допомоги", - заявив він, додавши, що у Женеві працюватиме гаряча лінія центрального агентства Червоного Хреста, куди зможуть звернутися родичі військовополонених.

Зазначимо, що напередодні в Мережі з'явилося відео, на якому невідома особа у незвичному для військових крислатому капелюсі канцелярським ножем відрізає у зв'язаного полоненого геніталії.

При цьому була розповсюджена інформація, що цю особу ідентифікували як власника характерного капелюху, що засвітився на знятих російським "РИА Новости" відео "зачистки" на хімічному заводі "Азот" в окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.

В свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що людина, що закатувала до смерті українського полоненого, нібито є Віталієм Арошановим з Елісти (столиця Республіки Калмикія), хоча на сайті "Миротворець" людина із зазначеними Геращенком даними присутня, але має іншу зовнішність.

Відео прокоментував у п'ятницю в своєму Twitter і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пригрозивши, що Україна знайде кожного російського військового злочинця.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія — країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - заявив він.

Офіс генерального прокурора відреагував на це відкриттям кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу).

"До ЄРДР внесено відомості за результатами опрацювання відео, на якому відображено, як особи у формі військовослужбовців збройних сил РФ катують полоненого у формі військовослужбовця Збройних сил України. Вживаються заходи для встановлення всіх обставин вчиненого", - йдеться у повідомленні ОГП.

Там також нагадали, що жорстоке поводження з військовополоненими, їх катування, у тому числі фізичне калічення, є грубим порушенням статті 13 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими від 1949 року, а всі факти жорстокого поводження із військовими України документуються українськими правоохоронцями для встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

В свою чергу, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також прокоментував у себе в Facebook повідомлення про звірства росіян щодо військовополонених.

"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима... Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі", - підкреслив він.

За словами Залужного, на відміну від російських воєнних злочинців, українська сторона дотримується норм міжнародного гуманітарного права, але й зробить "все можливе і неможливе", щоб покарати винних у злочинах проти військових та мирних громадян за злочини, які не мають строків давності.